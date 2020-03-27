شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رشح السادات أحمد زكى لتجسيد شخصيته ولماذا غضب منه النمر الأسود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 27 مارس من عام 2005 رحل النمر الأسود أحمد زكى، الذى لقبه الكثيرون برئيس جمهورية التمثيل، الذى عاش ومات وهو يمثل ويذوب فناً، استطاع أن يقنعنا بأنه الرئيس والبواب والوزير والتاجر والمصور والطالب والمدرس وتاجر المخدرات والضابط، وأنه طه حسين وعبدالناصر والسادات، هو الفنان الذى ظل يعمل ويبدع حتى أخر نفس فى حياته.

وقد أعطى أحمد زكى لكل عمل من أعماله التى أمتعنا بها جزءا من عمره وحياته وكيانه وتقمص كل شخصية أداها وكأنه ذاب فيها ليترجم أحاسيسها ومواقفها، وهو ما فعله حتى مع الشخصيات التى اختلف معها فى بعض المواقف وهو ما تجلى فى تجسيده لشخصية الرئيس السادات فى فيلم أيام السادات، والذى تحدث عنه أحمد زكى فى حوار لمجلة الموعد عام 2000 أثناء فترة إعداد الفيلم، الذى تكلف النمر الأسود بإنتاجه.

وخلال الحوار أكد النجم الكبير أنه أنفق كل ما يملك لإنتاج الفيلم حتى أنه رهن مكتبه وبيته رغم أنه يعلم أنه قد لا يحقق مكاسب كبيرة، ورغم ما واجهه من انتقادات وهجوم فترة إعداد الفيلم وقبل عرضه من المعارضين للسادات، ولكنه فعل ذلك لأنه يحمل رسالة وهى تقديم بعض الشخصيات للأجيال القادمة كما فعل وقدم شخصية عميد الأدب العربى طه حسين وشخصية الزعيم جال عبدالناصر.

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وكشف النمر الأسود أن الرئيس السادات بنفسه هو الذى رشحه لأداء شخصيته قبل وفاته وعندما بدأ التفكير فى تقديم كتابه البحث عن الذات كعمل فنى وحينها قال الرئيس السادات للمخرج يحيى العلمى أنه يرى أن أنسب فنان يصلح لتجسيد شخصيته هو الذى قدم شخصية طه حسين فى مسلسل الأيام لأنه يشبهه، وفرح أحمد زكى بهذا الرأى.

وأشار الفنان الراحل خلال الحوار إلى أنه ابن عبدالناصر وابن ثورة يوليو ومن بسطاء الشعب الذين تعلموا بفضل الثورة وفرحوا لانتصاراتها وتجرعوا انكساراتها، وانه رغم معارضته للسادات فى بعض المواقف إلا أنه لا أحد ينكر قدرته على الخداع الاستراتيجى الذى حير العالم وأنه بطل الحرب وصاحب قرار العبور، قائلا:"زعلت منه بسبب اعتقالات سبتمبر ولم أفهم لماذا حدثت كما لم أفهم قرار الهرولة للسلام وهل هو قرار صحيح أم لا"، مؤكدا أنه حين يقدم شخصية تاريخية يريد أن يوضح للناس نقاط مضيئة فى تاريخهم وتجسيد لحظات حاسمة فى تاريخ الوطن بصرف النظر عن انتقاده لبعض مواقف الشخصية التى يؤديها، مشيرا إلى أنه ليس له مصلحة فى تجسيد شخصية رئيس بعد وفاته بعشرين عاما، فى الوقت الذى كان يمكنه الام ببطولة 4 أو 5 أفلام تحقق له عائد مادى كبير.

وأكد النمر الاسود أن الكثيرين انتقدوه قبل أن ينتهى من فيلم السادات لأنهم لم يستوعبوا كيف يقدم شخصية عبد الناصر ثم يقدم شخصية السادات، قائلا "أستطيع أن أفعل ذلك"، ووجه كلمة لمن انتقدوه قبل أن ينتهى من فيلم السادات "حضروا الحجارة واستنوا لما تشوفوا الفيلم".