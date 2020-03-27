تراند اليوم : فيديو| النصب على فنانة شهيرة أصيبت ابنتها بـ “كورونا”

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي التي أعلنت في وقت سابق عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا ، أنها تعرضت لمحاولة نصب من قبل شخص ادعى أنها تعرضت للسحر.

وعرضت غدير عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” نص رسالة هاتفية للشخص الذي يحاول النصب عليها وإقناعها بأن هناك سحر لها.

ويعرف الشخص نفسه بأن اسمه الشيخ أبو الحسن والذي يقول إن الله جمعه بها عن طريق الاستخارة وأراني كثيرًا عنك وعن ابنتك.

وأشار لها إلى أن “هناك من يشعر بالغيرة والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائمًا ويأبى الله ذلك بصفاء قلبك وسلامة قلبك بقول الله تعالى: “يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”.

وزعم أنها تعرضت للسحر وأنه إذا نجح هذا السحر سيتوقف نجاحها في عالم الفن والتمثيل، عارضًا مساعدتها للتخلص من السحر المزعوم.

وردت الفنانة الكويتية على ذلك، واصفة كلامه بـ “السخيف والتافه”، داعية من يتعرض إلى سحر إلى الاستعانة عليه بالقرآن الكريم.

كانت “غدير” أعلنت عن إصابة ابنتها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على “إنستجرام”.

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وأشارت إلى أن ذلك حصل بعد عودة ابنتها من لندن، حيث شعرت وقتها بصداع شديد في مقدمة الرأس، فضلاً عن فقدان حاسة الشم والرغبة في الأكل مع الشعور بالإرهاق، وهو ما جعلها تذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية، فتم تشخيصها بمرض الجيوب الأنفية.

وأضافت أنه بعد اكتشاف إصابة ابنتها بـ “كورونا”، تم إجراء تحاليل على الأسرة بالكامل، وتبين إصابة بنات أختها الثلاث بالفيروس، قائلة: “بنات أختي شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضا.. كما أصيبت الخادمة أيضا بالفيروس وسيتم اصطحابها للحجر الصحي”.

وفي وقت لاحق، قالت غدير، إن نتيجة التحليل الخاص بها جاءت سلبية، مضيفة لمتابعيها: “بطمنكوا.. من الصبح يسألوني عن النتيجة.. الحمد لله أنا نيجاتيف.. علشان كده أقوله هذا الفيروس مو مفهوم شنو هو.. وشنو دنيته.. خلينا نقعد بالبيت وما نطلع.. علشان ما نعرف شنو هو. يارب يرجعلي بنتي أسما وبنات أختي وجنكي (الخادمة) بخير وصحة وعافية ويبعد عنكم كل شر يا رب العالمين”.