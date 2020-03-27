هجوم جديد على محمد رمضان.. هل شبّه الناس بالخراف؟

متابعة بتجــــــــــرد: أحدث الفنان المصري محمد رمضان موجة جدل جديدة بسبب فيديو نشره على حسابه على موقع التغريدات “تويتر”. وعرض فيه قطيعاً من الخراف وهو يسير مرفقاً المشهد بإحدى أغنياته.

وأثار الاهتمام بالتعليق حيث كتب: “لما أزمة الكورونا تعدي والنَّاس تنزل شغلها هنعرف قعدة البيت عملت إيه”.

وتناقل المقطع والتغريدة بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأطلق هذا موجة من الانتقادات اللاذعة. ورأى الكثير من المتابعين أنه يشبّه الناس بالخراف ورأوا في هذا إهانة لهم.

ومما جاء في التعليقات: “يا ريت يسحبون التلفون منه” و”لا تعليق على السخافة” و”قليل الأدب بصراحة وما عندكش دم وهزارك غلط وطريقته غلط”.

ويشار إلى أن الفنان أثار ضجة في وقت سابق بعد ظهوره مرتدياً قناعاً ذهبياً بتصميم غريب يغطي كامل رأسه ووجه. كما لفت الأنظار من خلال مشاركته في الحملة التي تهدف إلى دعم الجهات الصحية في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وأعلن في هذا الصدد تبرعه بمبلغ مليون جنيه مصري لوزارة الصحة المصرية.