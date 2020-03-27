فيروس كورونا ينهي حياة الفنان مارك بلوم

متابعة بتجــــــــرد: ما زال المرض الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 يحصد المزيد من مشاهير العالم. وأعلنت مؤخراً وفاة الممثل الأميركي القدير مارك بلوم عن 69 عاماً نتيجة لذلك.

وأكدت الخبر ريبيكا دامون، نائبة رئيس شركة SAG-AFTRA ونقل عنها موقع USA Today قولها: “بكثير من الحزن أشارككم خبر وفاة صديقنا وعضو مجلس الإدارة السابق مارك بلوم بسبب معاناته من مضاعفات نتجت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

ومن جهة أخرى كُشفت إصابة الفنان الأميركي جاكسون براون بالمرض. وأشار موقع RTBF البلجيكي إلى أنه شعر بأنه ليس على ما يرام منذ أيام وأنه بدأ بالسعال قبل أن ترتفع درجة حرارته.

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وأشار إلى أنه تم بعد ذلك إجراء الفحص الذي أظهر إصابته بالوباء الشائع عالمياً. وأضاف أنه يتم الاعتناء به في منزله في لوس أنجليس.

ونقل عنه تعليقه: “ظهرت لدي أعراض غير شديدة. ولهذا لم أحتج إلى علاج خاص ولا إلى الدخول إلى المستشفى”. وأضاف في تصريح لموقع Rolling Stone أنه يتمتع بمعنويات جيدة.

ويشار إلى أن المرض أصاب عدداً من النجوم العالميين وأبرزهم توم هانكس وزوجته وإدريس ألبا وزوجته والممثل كريستوفر هيفغو.