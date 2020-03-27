مصمم أزياء يثير التساؤلات حول عودة أصالة وطارق العريان

متابعة بتجــــــــرد: منذ إعلان الفنانة السورية أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، حاول الكثيرون من أصدقاء الطرفين بث حالة من الأمل في عودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية.
ومؤخراً، أثار مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، الجدل حول عودة أصالة إلى العريان، حيث نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة لأصالة والعريان، وكتب ليحكي أنه مر 14 عاماً على اتصاله بصديقته أصالة، ومباركته لها لزواجها من العريان، متمنياً لها السعادة الأبدية مع الحب الوحيد الذي شعرت به، لكن اليوم روابط الحب انكسرت، لم يعد يوماً للاحتفال.
وتابع قائلاً: “لا أستطيع إلا أن أتذكر كلماتها العام الماضي، مقدار المشاعر والحب، أكتب هذا الكلام لأنني اتصلت بها ولم تجب، أردت فقط أن أقول إننا نحبك أنا والكثير من الناس سنكون دائماً موجودين من أجلك، سنخفف الأمور”.
وتلقى جبران تعليقات كثيرة من جمهور أصالة الذي ظن في البداية أنه يعلن عودتهما، فيما تمنى آخرون أن يحدث هذا في أقرب وقت.
يشار إلى أن أصالة ونيكولا جبران تجمعهما علاقة صداقة قوية، حتى أن أصالة تحرص على حضور عروض الأزياء الخاصة به وترتدي من تصميماته.
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It's been 14 years that I call to congratulate my #sola @assala_official , wishing her eternal happiness, with the only love she ever felt!! Today, love bonds are broken!! The pictures are no longer one! It's no longer a day to celebrate! Can't but remember her words last year , the amount of love, of feelings, of overwhelming emotions!! Today I post this as i tried to call her, she didn't answer!! Just wanted to say We LOVE You, me & so many people out there, we'll always be there for you!! We'll ease things up… ❤️❤️❤️. . . . #Allweneedislove… #eternal #love #toInfinity #noborders …
A post shared by Nicolas Jebran PersonalAccount (@nicolasjebran) on Mar 26, 2020 at 5:28am PDT
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