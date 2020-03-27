بالفيديو – يسرا توجه رسالة لجمهورها من خلف الكمامة

متابعة بتجـــــــــرد: قام عدد كبير من الفنانين في العالم العربي بتقديم نصائحهم لجمهورهم من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تضامناً منهم مع الإجراءات التي دعت إليها دولهم للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في دول كثيرة من العالم ومنها كل الدول العربية تقريباً.

ومن ناحيتها، وجهت الفنانة يسرا رسالة إلى الجمهور، طالبتهم فيها بضرورة البقاء في المنزل، للحماية من فيروس كورونا، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترتدي الكمامة الطبية والقفازات.

وطلبت يسرا من الجمهور تحمل فترة العزل المنزلي، مشيرة إلى استغلال هذه الفترة في الاستمتاع بالمنزل والجلوس مع الأهل والتقارب أكثر بينهم، قائلة: “افرحوا بالنعم اللي أنتوا فيها معلش بنمر بأزمة وإن شاء الله ربنا هينجينا منها”.

يذكر أن يسرا كانت تصور الفترة الماضية دورها في مسلسل “دهب عيرة” الذي كان من المقرر أن تشارك به في رمضان 2020، لكن توقف التصوير بسبب فرض حظر التجوال داخل مصر، ويشاركها البطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى.