حبيب جورج مايكل اللبناني فادي فواز: ”كان يتمنّى الموت دائماً“

متابعة بتجــــــــرد: أفادت صحيفة Daily Mail البريطانيّة أن مصفّف الشعر اللبناني الأصل فادي فواز البالغ من العمر 46 عاماً، التقط صوراً لجثة نجم البوب الراحل جورج مايكل التي عُثر عليها داخل منزله في أوكسفوردشاير جنوبي بريطانيا.
وروى فواز الذي واعد مايكل لمدّة 6 أعوام في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إزالته، أنّه كان من المقرر أن يتناولا الغداء معاً، لذلك ذهب إلى منزله ليجده “نائماً” في فراشه، فالتقط صوراً له قبل أن يكتشف أنّه متوفٍّ، ويتصل بقسم الطوارئ.
وكتب: “لن أنسى أبداً مشهد رؤية مايكل راقداً بسلام في سريره“، وتابع في تغريدات أخرى: ”كنّا نحبّ بعضنا كثيراً ونقضي أيّامنا سوياً. كلّ ما كان يتمنّاه جورج هو الموت“، ما اعتبره البعض إشارة الى احتمال انتحاره خصوصاً أنّ سبب وفاته الحقيقي لم يعلن رسمياً بعد.
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