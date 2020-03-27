عاصي الحلاني يُغني من المنزل وهذا ما طلبه من الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: يلتزم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بالحجر المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح مختلف دول العالم والوطن العربي.
إلى جانب تقديمه النصائح ودعوة مُتابعيه للبقاء في منازلهم، بدأ الحلاني مُشاركة مُتابعيه الغناء من داخل منزله، حيث طرح عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لغناءه مقطع من أغنيته الشهيرة “خليك بقلبي بيتك” مع عزفه على آلة العود.
وطلب فارس الغناء العربي من مُتابعيه أن يختاروا أغنياتهم المُفضلة كي يُغنيها لهم، وقال عبر حسابه الرسمي على انستغرام “من الأغاني الكتير بحبا، شاركوني ارائكم شو بتحبوا تسمعوا غير اغنية حتى نغنيها“.
ونالت خطوة الحلاني تأييداً من الجمهور العربي، اذ تُعتبر خطوة مُميزة من عاصي لإظهاره تضامنه وتكاتفه مع المواطنين العرب.
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