نادين نجيم تنشر الإيجابية وتحارب كورونا بقوّة الإيمان: “الله سيفوز”

متابعة بتجــــــــرد: تتمّيز النجمة اللبنانية نادين نجيم بطريقتها في التواصل مع الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. نادين تغرّد وتنشر صوراً وفيديوهات تعكس بمعظمها أسلوب تفكيرها في الواقع وشخصيتها الحقيقية في الحياة، وهو ما يقرّبها أكثر من محبّيها ويفسّر تفاعلهم الكبير مع منشوراتها.

وفي ظلّ أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، تعتبر نادين نجيم من أكثر الفنانين العرب تفاؤلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتبتعد عن نشر السلبية بين الجمهور، وتفتح مع كل منشور جديد لها نافذة أمل لغد أفضل.

ولفتتنا تغريدة لـ نادين، أرفقتها بمقولة المؤلف الكندي جيمس ماكدونالد “نعرف كيف سينتهي كل هذا: الله سيفوز”، حيث يظهر من خلالها أن الإيجابية التي تأتي بها إلى مواقع التواصل الإجتماعي مصدرها إيمانها الكبير بربّ العالمين، وتسلّحها بهذا الإيمان لمواجهة كل المصاعب التي قد تعترض طريقها.

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نادين نجيم تدرك أهمية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي بالأسلوب الصحيح، والطريقة الأفضل للوصول الى جمهورها دون حواجز وقيود، وتدرك أيضًا حجم مسؤوليتها أمام الجمهور وواجبها في نشر الإيجابية رغم الظروف السوداوية المسيطرة على العالم.