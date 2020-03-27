الامير هاري وميغان ينتقلان إلى لوس انجلوس

Mar 27, 2020
أشارت صحيفة ذا صن البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تركا كندا وانتقلا إلى لوس انجلوس حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.
وبحسب الصحيفة ان هذه الخطوة كان مخططًا لها منذ فترة بعدما أدركا أن كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب وهما يريدان أن يقيما بمنطقة لوس انجلوس، هي المكان الذي نشأت فيه ميغان ماركل، ولا تزال والدتها دوريا تعيش هناك.
وأتى قرار هاري وزوجته بالانتقال الى لوس انجلوس الآن بعدما اتفقت الولايات المتحدة وكندا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.
وسيتوقف هاري وزوجته عن الاضطلاع بمهامها الملكية في نهاية آذار/مارس وسيشرعان في دور جديد تقدمي يتركز أساسا في أميركا الشمالية ويهدفان أن يتيح لهما الاعتماد مادياً على نفسيهما.
ويعيش الزوجان منذ شهور مع ابنهما آرتشي في جزيرة فانكوفر في كندا.
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