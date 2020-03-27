هند القحطاني تثير جدلا واسعا بملابسها الكاشفة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو جريء وهي ترتدي ملابس كاشفة، أظهرت أجزاء من جسدها، خلال تقديمها إعلانًا لأحد الملابس.

وقالت هند القحطاني وهي ترتدي الملابس الكاشفة إن هذه الملابس تجعل وجود مرونة في الحركة، موضحًة أنها تشبه المومياء، ثم استعرضت جسدها بعد ارتدائها الملابس.

وتابعت هند القحطاني قائلًة إن هذه الملابس مناسبة بعد الانتهاء من إجراء عمليات جراحية مثل "شفط الدهون" حيث ترتّب الجسم، كما أنه مناسب لأي امرأة تمارس الرياضة، لأنه تشد الجسم ويمنع الترهلات.

وأبدى الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، استيائهم من استعراض هند القحطاني لمثل هذه الملابس الكاشفة، واتهموها بأنها لا تعتبر لابنها الذي يتلقى رسائل تحمل الأذية له بسببها، مطالبين إياها بمراعاة ولدها لأن هذه التصرفات محسوبة عليها.

وقال متابعون إن ما تقوم به هند القحطاني حاليًا لا يتناسب مع الأزمة التي يواجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وطالبوها بالتوقف لحين انتهاء الأزمة، فيما استحضر آخرون ابنها متحدثين عن شعوره تجاه والدته بعد رؤية مثل هذه المقاطع.

وكانت هند القحطاني قد أعربت مؤخرًا، عن اشتياقها لوالدتها، حيث دخلت في نوبة بكاء عندما استرجعت ذكرياتها مع "خاتم" تضعه في يدها، إذْ ظهرت وهي تمسك خاتمًا وتقول أنه كان يخص والدتها وكان يعجبها بشدة موضحًة أنها عندما أبدت إعجابها به أصرت والدتها على إهدائها إياه فأخذته.

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وتناقلت الصفحات المهتمة بالمشاهير العرب عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو كانت قد ظهرت فيه الناشطة السعودية، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وهي تسرد ما حدث بشأن الخاخم فقالت: "قلت لها ياأمي الخاتم ده زين وهو عجبني قالتلي والله لتاخدينه الله يجعلني فداها اشتقتلك يا أمي".

وظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو آخر تحدثت فيه عن الأوضاع في أمريكا وما أحدثه فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، إذْ قالت: "الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا".

ومازحت هند القحطاني متابعيها بجملة قالت فيها: "زغردي يا إنشراح"، فيما أبدت تخوفها من انتشار الفيروس قائلة "الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا"، مبينًة أن حالات الهلع والقلق الزائد لا تعجبها فقالت: "الله يقلعهم أرعبونا".

وأثار مقطع فيديو ظهرت فيه هند القحطاني وهي ترقص الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أنها ترقص في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس "كورونا" ما اعتبروه استهتارًا منها بالوضع القائم.