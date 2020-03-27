شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله، وفاة شقيقها صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أن دفن الجثمان سيكون عقب الجمعة، وأن التعازى ستكون فى المقبرة فقط.

وكتبت ابتسام، عبر حسابها على إنستجرام: "‏انتقل إلى رحمة الله تعالی، أخوى إبراهيم جمال محمد، والد كل من: محمد وحاتم وعبدالله وخالد، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة فى مقبرة المنامة، الدفن بعد صلاة الجمعة والتعازى فى المقبرة فقط".





وتعد الفنانة ابتسام عبد الله واحدة من أبرز الفنانات فى البحرين، حیث بدأت مسيرتها الفنية عام 1995 من خلال مشاركتها بدور صغیر فى مسلسل "الهارب"، ثم أكملت أدوارها البسيطة فى عدد من المسلسلات، حتى عام 2004، الذى اعتبر نقلة فى حياتها الفنية وشاركت فیه بمسلسل "سوالف حريم"، حيث حققن نجاحا كبيرة رغم دورها المحدود، لكن كان بمثابة انتقالها لتصبح واحدة من أهم نجمات جيلها فى دراما الخليج العربى.

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ولم يقتصر دور الفنانة ابتسام عبد الله، على الدراما التليفزيونية الخليجية فقط، لكنها شاركت فى بطولات مسرحية منها "إحنا عيالها" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى البحرين، كذلك مسرحيات عيال سعادة، الأميرة والصياد وطبول، كما أنها شاركت فى بطولة فيلم سينمائى واحد عام 2007 وهو أربع بنات.

ومن المسلسلات التى شاركت فيها ابتسام عبد الله، الهارب، بحر الحكايات، عائلة بو رويشد، تالى العمر، آخر الرجال، نیران، لیل البنادر، السديم، عويشة، دمعة عمر، شمس القوايل، سوالف حريم، غصات الحنین، صور من الحیاة، صحوة زمن، القناص، جمرة غضى، الفجر المستحیل، الداية، رسائل من صدف، إلى متى، هوامير الصحراء، تصانیف، أوراق الحب، الحب لا يكفى أحیاناً، بین الماضى والحب، لولو مرجان، رجال وسط الحريم، وجوه محرمة، عيال شمسان، خذيت من عمرى وعطيت، وتشارك حاليا فى تصوير المسلسل الكويتى سما عالية، المقرر عرضه خلال موسم درما رمضان 2020.