شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم فقدوا بصرهم فى نهاية مشوارهم.. منهم نجم جسد دور طه حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد عدد من نجوم التمثيل بصرهم في نهاية مشوارهم الفني لتتحول حياتهم من النجومية والتألق إلى المآسي والأزمات، بعضهم أصبح كفيفا بسبب أمراض مزمنة كان يعاني منها والبعض الآخر بسبب الإهمال في استخدام الماكياج، ولكن أحدهم فقد بصره على خشبة المسرح أمام الجمهور في مشهد مأسوي ظن الجمهور في المسرح أنه مشهد كوميدي يقدمه الممثل فضج المسرح ضحكا وهو لا يعلم أنها مأساة فنان انتهت حياته الفنية على خشبة المسرح، ثم وافته المنية بعدها بأيام .

أول الفنانين الذين انتهت حياتهم الفنية بمأساة هو الفنان الكوميدي عبد الفتاح القصري فقد كان يعرض أحد مسرحياته مع زميل رحلته الفنية إسماعيل يس، وأثناء الحوار بينه وبين إسماعيل في أحد المشاهد ترنح يمينا ويسارا ثم سقط بجوار ديكور المسرحية وصرخ القصري في منتصف العرض ليقول إنه فقد بصره واعتقد الجمهور أنه يقول ديالوج المسرحية ولكن أغلقت الستارة ومكث القصري في منزله حتى مات بعدها وحيدا .

النجمة الكبيرة عقيلة راتب في نهاية حياتها فقدت بصرها هي الأخرى وهي تصور أحد الأعمال، وهو فيلم " المنحوس " فقد كان أخر أعمالها وأخر مرة تري فيها النور فقد فقدت بصرها قبل نهاية الفيلم بأربعة مشاهد، وفجأة صاحت أثناء التصوير : " لا أري لا أري ماذا حدث ؟ " وأدركت بعد ذلك انها فقدت بصرها بشكل كامل و مع ذلك أصرت علي استكمال باقى مشاهدها فى الفيلم حرصا منها على العمل وعلي المنتج وهي فاقدة لبصرها .

جسد النجم أحمد زكي شخصية عميد الأدب العربي طه حسين وهو أشهر كاتب روائي وأديب كفيف، ويأتي القدر ليجعل أحمد زكي ينهي حياته فاقدا بصره قبل رحيله بأيام قليلة أثناء رحلة علاجه من سرطان الرئة، وأثناء تصوير فيلم " حليم" فقد رحل زكي عام 2005 بعد أن قدم مجموعة من أهم أفلام السينما المصرية، ليصبح واحدًا من فرسانها، ووفقا للمقربين منه في المستشفى، فقد صرخ فرحا بعدما فقد بصره وقال : "كده نعمل طه حسين مظبوط بقي".

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الفنان زكي رستم في نهاية حياته الفنية وقبل وفاته عام 1972 فقد بصره وكان قبلها قد فقد سمعه وعاش حياته عازبا لم يتزوج مطلقا وعاش مع كلبه فقط في منزله وهو من أكثر الفنانين في عصره إلتزما فقد كان يحب عمله ولا يضيع وقته إلا في العمل فقط أو الجلوس في المنزل فلا يحب الإختلاط ولا السهرات ولا الحفلات وقدم للسينما العديد من الأفلام الرائعة وتنوعت أدواره ما بين شرير السينما ذو الملامح الجادة والأب الطيب الحنون أو الموظف المغلوب علي أمره.

الفنان فؤاد أحمد فقد بصره نتيجة عمله وإتقانه له فقد وضع ماكياجا لتجسيد شخصية " هامان " في مسلسل " لا إله إلا الله " وكان يستخدم مادة مضرة ففقد بصره نتيجة الماكياج الخطأ ومن أشهر أعماله "خلي بالك من عقلك، المشبوه، خمسة باب" وتوفي عام 2010.

من الفنانين الذين فقدوا بصرهم في نهاية حياتهم أيضا هو النجم الكبير عماد حمدي وجاء ذلك علي لسان نجله " نادر " فقد أنهي حياته مكتئبا ثم فقد بصره لتفاقم عدة أمراض عليه.

أخر فنان في قائمة النجوم الذين فقدوا أبصارهم في أواخر حياتهم الفنان أنور وجدي فقد ساءت صحته للغاية فنصحه الأطباء بالسفر إلى السويد حيث هناك طبيب أخترع جهازًا جديدًا لغسيل الكلى وكان الأول من نوعه وبالفعل سافر أنور، وأجرى الأطباء جراحة دقيقة لأنور وجدي لم تفلح في إنقاذه وتدهورت حالته وتأكد الأطباء أنه لا أمل في شفائه حتى بمساعدة الكلي الصناعية، وفقد أنور وجدي بصره في أواخر أيامه وعانى من فقدان الذاكرة المؤقت كما ذكر المؤرخ الفني عبد الله أحمد عبدالله الشهير بميكي ماوس .