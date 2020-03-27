بسبب كورونا .. الاحتفال باليوم العالمي للمسرح إلكترونيًا

يحتفل العالم في 27 من مارس من كل عام بـاليوم العالمى للمسرح، ويرجع الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 1962، وهو تاريخ افتتاح موسم مسرح الأمم فى باريس، ومنذ ذلك الحين، يتم الاحتفال باليوم العالمى للمسرح من كل عام فى هذا التاريخ على نطاق عالمى.

يأتي الاحتفال بالمسرح لدعم وتعزيز هذا الشكل الفني في جميع أنحاء العالم، وزيادة الوعي بأهمية هذا الفن، ودفع قادة الرأي إلى إدراك قيمة مجتمعات الرقص والمسرح، إضافة إلى تقوية فكرة الاستمتاع بهذا الفن كهدف بحد ذاته.

تبنى المعهد الدولى للمسرح، وهو أكبر منظمة للفنون المسرحية فى العالم، تأسست فى عام 1948 من قبل خبراء المسرح والرقص بالتعاون مع اليونسكو، وكان مقره مدينة براغ، وأسهم في تأسيسه شخصيات مسرحية عالمية، ويُعد شريك اليونسكو الرئيسي في مجال فنون العرض الحية.

يعتبر المسرح علي اختلاف أشكاله فنا صعبا مرآة حقيقية تعكس ملامح المجتمع والحضارات رغم اختلاف الزمان

والمكان والثقافات التي التقت في مبادرة المعهد الدولي للمسرح عام 1961.

أنواع المسرح على مستوى العالم واشهرها: مسرح بريجنز: يعتبر هذا المسرح المُميز في أوروبا بل في العالم بأسره، ويوجد في النمسا متوسطًا مياه بحيرة كونستانس، ويشتهر باسم المسرح العائم الذي يتمتع بسقف عال من الطلاقة والرحابة، حتى أنه ليس لديه سقف ويبهر كل من يشاهده.

مسرح ميناك:

وهو من أجمل المسارح البريطانية وأهمها، حيث يُمكن لجميع المولعين بصوت أمواج المحيط الأطلنطي السفر لرؤية هذه التحفة المذهلة، ويتواجد هذا المسرح في مدينة بورتكورنو، ويذكر أن مقاعده مصنوعة من الجرانيت المنحوتة في الجرف، ويستمتع الجمهور العاشق لفن خشبة المسرح بثنائية الفن المسرحي، والتقاط أصوات الأمواج، وتصل عدد مسرحياته إلى نحو 17 مسرحية فى فصل الصيف.

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مسرح سيدني:

يُعد مسرح سيدنى، أو دار أبرا سيدني في أستراليا كما يحلو للبعض تسميته من أجمل المسارح في العالم من دون منازع منذ أن رأى النور عام 1973، وأكثر ما يميزه أنه تم بناؤه من الخرسانة والكابلات الفولاذية لمنع تسرب التشققات إليه، بفضل تصميم المهندس الدنماركى، يورن أوتزون، الذي برع في إبداعه، ويتكون من صالتين تتسعان لأكثر من 1500 شخص.

مسرح الحديقة الشتوية:

يُمكن القول بأنه مسرح ويُمكن أن يحمل كذلك اسم حديقة لكن شتوية، إنه مسرح "Winter Garden" العريق، أو الحديقة الشتوية، حيث تم إنشاؤه في عام 1913 فى تورنتو بكندا، وكل من يزوره يعتقد للوهلة الأولى أنه يزور حديقة جميلة شتوية، حيث صمم هذا المسرح المعجزة المبدع والمهندس الأمريكى، توماس لامب، في 7 طوابق.

يعتبر فن المسرح من أوائل الفنون التي ظهرت، لذلك أطلق عليه لقب "أبو الفنون"، وكانت بداية هذا الفن منذ أيام الإغريق والرومان، وارتبط بالطقوس الدينيّة على مرّ العصور ومختلف الحضارات، وعرف بأنّه نوع أدبي موضوعي ابتدأ واستمر بالشعر حتى القرن التاسع عشر ليتطوّر بعد ذلك، ولم يبقى مرتكزاً على التراجيديا والكوميديا فقط، وفي موضوعنا هذا سنعرفكم على معلوماتٍ تفصيليّة فيما يخص فن المسرح.