خاص الفن- بعد أن ظهر بلوك جديد هذا ما قاله موري حاتم عن الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - نعيش حاليا وبشكل عام فترة صعبة بعيدا عن اعمالنا اليومية ويختار كل منا طريقته بالتسلية او تمضية الوقت ، الفنان اللبناني ​موري حاتم​ اختار ان يقص شعره لأول مرة نظرا لوجوده بالحجر المنزلي . ونشر صورة معلقا: "شوفو القعدة بالبيت شو بتعمل!! ولا مرة بحياتي كان شعري هلقد قصير.. انا قصّيتو !! شو رأيكم؟".

وعلق موري بحديث خاص مع الفن: "أتواجد حاليا في مونتريال وأنا عالق هنا منذ بدء الأزمة لم استطع العودة الى لبنان ، طبعا أشعر بضجر كبير بعيدا عن القيام بأعمالي اليومية والتحضيرات التي كانت تأخذ الكثير من وقتي ، وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".



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