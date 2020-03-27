كورونا يتسبب بتأجيل جولة فرقة "بي.تي.إس" الغنائية الكورية الجنوبية

ميرنا وليد - بيروت - أجلت فرقة "​بي.تي.إس​" الغنائية الكورية الجنوبية جولتها في أميركا الشمالية التي كانت مقررة في نيسان/أبريل بسبب المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت عن الامر شركة "بيغ هيت إنترتينمينت" التي تدير أعمال الفرقة، في بيان، وورد أيضاً في البيان كانت ستبدأ جولتها في الولايات المتحدة وكندا يوم 25 نيسان/أبريل وكان مقررا أن تحيي حفلات في لوس أنجلوس ونيوجيرزي وواشنطن وشيكاغو وتورونتو.

ولم يتم تحديد موعد جديد للجولة.

يذكر أن فرقة البوب مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول في عام 2013.



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