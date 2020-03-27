نيكولا جبران يحيي ذكرى زواج طارق العريان وأصالة والأخيرة تردّ-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا المصمم اللبناني العالمي ​نيكولا جبران​ ذكرى زواج المخرج المصري ​طارق العريان​ والفنانة السورية ​أصالة​، وذلك على الرغم من طلاقهما مؤخراً.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للعريان وأصالة وعلّق عليها بالقول:"على مدى 14 عاماً، كنت دائماً أتصل بأصالة لأهنئها وأتمنى لها السعادة الدائمة التي تتمناها، لكن اليوم الحب إنكسر وهذه الصورة لم تعد واحدة، ولم يعد هذا اليوم للإحتفال".

وأضاف:"أنشر هذه الصورة بعد أن حاولت الإتصال بها لكنها لم تجيب، فقط لأقول لها أننا نحبك، أنا وكثير من الناس، سنكون دائماً إلى جانبك ونتخطى كل شيء معاً".

وبدورها ردت أصالة على جبران بالقول:"حبيبي وأخي الكريم، أنا منيحة وحامدة ربي على كل اللي بيقدره ويختاره، وعندي ثقة بأن أقداري دائماً تنصفني مهما قسيت، الله يكون معنا ويحمينا".

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