خاص الفن-هكذا يقضي عمرو يوسف وكندة علوش أيام الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الممثل المصري ​عمرو يوسف​ يقضي فترة الحجر المنزلي في الجونة حيث سافر برفقة زوجته الممثلة السورية ​كندة علوش​ وابنتهما إلى هناك.

وقرر عمرو يوسف وزوجته ذلك من أجل الإستمتاع في الجونة بالمناظر الخلابة خاصة وأن السفر للخارج أصبح ممنوعا لفترة.

وكان قد تأكد خروج عمرو يوسف من السباق الرمضاني من فترة وذلك بعدما توقف مسلسله "سيف الله" الذي يقدم فيه شخصية خالد بن الوليد.

من جهة أخرى فكندة علوش تنتظر عرض مسلسلها الجديد "إلا أنا" والمقرر أن يبدأ الأحد المقبل حيث أن المسلسل يدور في ستين حلقة بمجمل كل عشر حلقات قصة مختلفة، وتطل كندة في حكاية "ضي القمر" من اخراج مي أحمدي.

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