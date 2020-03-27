رسمياً..ميغان ماركل بفيلم وثائقي مع Disney وهذا موعد عرضه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الأخبار التي تمّ تداولها منذ لحظة تخلي ​ميغان ماركل​ وزوجها ​الأمير هاري​ عن مهامهما الملكية، وتحديداً عن إستعداد ماركل للإنضمام لشركة Disney، أعلنت الشركة مؤخراً عن الأمر رسمياً، وذلك بوضع ماركل صوتها على فيلم وثائقي من إنتاج الشركة ويتحدث عن الأفيال.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبوستر العمل وعلّقت مشيرةً إلى تعاونها مع ماركل في هذا الفيلم، وأنه سيتم عرضه في الـ3 من شهر نيسان/أبريل المقبل عبر خدمة البث الرقمي "ديزني بلس".

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