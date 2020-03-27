برشلونة يقرر تخفيض رواتب كافة لاعبيه

ناقش مجلس إدارة نادي برشلونة في اجتماع مهم يوم الخميس التدابير التي سيتخذها للتقليل من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في العالم وعلى رأسها تخفيض رواتب لاعبيه وموظفيه.

واتخذ النادي عدة تدابير للتقليل من الآثار الاقتصادية القياسية لتوقف النشاط وكذلك الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل النادي بالتعاون مع الجهات بهدف تفادي انتشار المرض قدر المستطاع.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت ”من بين التدابير المعتمدة تلك المتعلقة بتدابير لتكييف الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي مع الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها. ويتعلق الأمر باللاعبين في كافة الألعاب (كرة القدم والألعاب الأخرى) وكذلك في بقية الأفراد غير الرياضيين.

وأضاف: ”ستتم معالجة هذه الملفات مع وزارة العمل في كتالونيا فيما يتعلق بالرياضيين وغير الرياضيين بالنادي. تم تخفيض العمل وفقا لتدابير الحماية المتخذة في الدولة ونتيجة لذلك تخفيض الأجور المنصوص عليها في العقود ذات الصلة لكن النادي سيتخذ هذه التدابير وفقا لمعايير التناسب والانصاب بهدف واحد هو استئناف نشاط النادي في أقرب وقت ممكن ”.

وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، المتعلق بتخفيض رواتب اللاعبين بما في ذلك رواتب لاعبي الفريق الأول اتخذ النادي عدة تدابير للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا وهي كما يلي:

وأضاف البيان ”لقد تم توفير مرافق النادي، سواء الرياضية أو غير الرياضية لإدارة الصحة العامة في كتالونيا مع إطلاق برنامج مساعدة لكبار السن لمساعدتهم بالتعاون مع الصليب الأحمر وكذلك بنك الطعام.