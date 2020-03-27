موجز "الفن": إليسا تعيش حالة حب.. وهكذا ردّ قصي خولي على عمل زوجته كخادمة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية ابن محامية سارق بيت نانسي عجرم بصورة معها فما القصة؟ ممثلة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا".. وهل وضعها خطير؟ شكران مرتجى تكشف سبب زيادة وزنها والمرض الذي تعاني منه شاهدوا ميريام فارس تمارس الرياضة وهي ترتدي فستاناً أصالة تنتهي من أزمتها النفسية وتكشف عن ندمها.. بالفيديو ميغان ماركل تتخذ موقفاً غريباً بعد إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

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