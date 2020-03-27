وفاة مارك بلوم بعد اصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - فارق الممثل الأميركي ​مارك بلوم​ الحياة بعد اصابته مؤخرا ب​فيروس كورونا​، وذلك عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

الراحل هو أحد أبطال فيلم "Desperately Seeking Susan" الذي عرض في عام 1985، كما جسّد دور البطولة في فيلم "Crocodile Dundee" عام 1986، اضافة الى امتلاكه رصيد كبير من المسلسلات التلفزيونية ابرزها "Nypd blue" و"The sopranos" و"The West Wing".

الجدير ذكره ان عدد من المشاهير أعلنوا مؤخرا عن اصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وإدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفيو.

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