ميرنا وليد - بيروت - اعلن الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن حفلا غنائيا له وبطريقة مختلفة هذه المرة، اذ انه سيظهر يوم غد الجمعة ببثّ مباشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليقدّم عددا من اروع اغنياته.

وكتب رامي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا... انتو طلبوا وتمنّوا... خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت".

ولاقت خطوة رامي في ظل انتشار فيروس كورونا اعجاب عدد كبير من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يُفاجئ الجمهور بحفل بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.