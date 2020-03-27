تراند اليوم : هكذا إحتفلت هنا الزاهد ب12 مليون متابع علي إنستجرام

تخطت الفنانة هنا الزاهد حاجز الـ 12 مليون متابع على حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، مساء اليوم الخميس.

نشرت هنا صورة عبر حسابها تشير إلى تخطيها 12 مليون متابع، شاكرة جمهورها على حبهم ودعمهم وعلقت قائلة “12 مليون حب”.

تنطلق يوم السبت المقبل، أولى حلقات البرنامج الترفيهي “هزر فزر”، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

Advertisements

تستضيف “هنا” على مدار الحلقات باقة من النجوم، الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.

ومن أبرز ضيوف البرنامج خلال الحلقات المقبلة: الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر.

برنامج “هزر فزر” تقدمه هنا الزاهد، بدءا من السبت المقبل، 28 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.