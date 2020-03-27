كيلي جينر توقف انتاج مستحضرات التجميل من ماركتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع والعاضة الأمريكية الشابة كيلي جينر، عن وقف عملية تصنيع وتوزيع منتجات ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بها بسبب ما تمر به الولايات المتحدة من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت جريدة الديلي ميل البريطانية، أن كيلي قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، تعلن من خلاله وقف عملية تصنيع المستحضرات وتوزيعها حاليا بالاسواق لمنح كافة العاملين على تصنيعها أجازات بسبب تفشي الفيروس.

والجدير بالذكر أن الأمر نفسه لحق بمستحضرات التجميل الخاصة بكيم كاردشيان الشقيقة الكبرى لكيلي جينر، التي تم وقف بيع وتوزيع مستحضرات التجميل التابعة لماركتها KKW.

وشمل ذلك غلق التوكيلات والمتاجر التي تقوم ببيع هذه المستحضرات لكافة افراد اسرة كارداشيان حتى انتهاء ازمة تفشي فيروس كورونا.

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وعلى جانب أخر، ترددت أنباء قوية عن عودة العلاقة بين نجمة تليفزيون الواقع الشابة كيلي جينر، ووالد ابنتها مغني الراب ترافيس سكوت، مؤخرا، وجاء ذلك بعد أن انفصلا عن بعضهما البعض موسم الخريف الماضي.

وذكرت جريدة الديلي ميل البريطانية، وفقا لمصادر مقربة من كيلي جينر، أن العلاقة الرومانسية بين الثنائي العالمي عادت من جديد وينتظران وضع تسمية مناسبة لهذه العلاقة يعودان بها أمام الإعلام.

واستمر انفصال كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، وترافيس سكوت، لستة أشهر، بعد فترة وجيزة من استقبالهما لانتهما الأولى بشكل غير شرعي بعد أن اثيرت شكوك حول حقيقة ابوية ترافيس للطفلة.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع والمليارديرة الصغيرة كيلي جينر، قد احتفلت للعام الثاني على التوالي بعيد ميلاد ابنتها ستورمي من خلال صناعة مدينة ملاهي متكاملة، وأطلقت على المدينة اسم “عالم ستورمي.