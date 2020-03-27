قوي جهاز مناعتك لمحاربة كورونا على طريقة ناهد السباعي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تستسلم الفنانة المصرية ناهد السباعي لكسل الجلوس في المنزل مع التوقف المؤقت لتصوير مسلسلها الجديد «النهاية»، وقررت استغلال هذه الراحة الاجبارية على طريقتها الخاصة.

ناهد شاركت متابعيها بجزء روتيني من طريقتها في قضاء راحتها، وهو تقوية جهاز المناعة من خلال ممارسة تمارين «اليوغا»، حيث نشرت صوراً لها من داخل غرفتها، خلال ممارستها لهذه التمارين، وشجعت متابعيها على اتباع هذه الطريقة في تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة الفيروس المستجد.

السباعي شددت على أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوى بعد أن أتجه الكثيرون لتسريب حيواناتهم خوفاً من ان تكون مصدراً لنقل الوباء، وكتبت معلقة على الصور: «تمرينات يوجا لتقوية جهاز المناعة من البيت خليكوا فالبيت بتمرن مع كلبي سكر بس هو كسول شوييتن ».

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يُذكر أن ناهد السباعي تشارك في بطولة «النهاية» أمام يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، وغيرهم من النجوم والمسلسل المنتظر عرضه رمضان المقبل، من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

ناهد شاركت في مارثون دراما رمضان 2019 بمسلسل «الزوجة 18» أماما حسن الرداد، شيماء سيف، هيدي كرم، وغيرهم.

من ناحية أخرى، انتهت ناهد السباعي من تصوير فيلم “ماكو” وهو من بطولة عمرو وهبة، وناهد السباعي، ونيقولا معوض، والتركي مراد يلدريم، وسارة الشامي، وبسمة، وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.