نقل الفنان الكويتي سليمان الياسين للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل الفنان الكويتي الكبير سليمان الياسين للعناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، وذلك إثر إصابته بجلطة.

الفنان الكويتي طارق العلي نشر صورة للفنان سليمان الياسين، على حسابه بموقع “تويتر”، وعلقّ قائلاً: “تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يابوسارة”.

Advertisements

الإعلامية الكويتية مي العيدان كشفت أن الياسين تعرض لجلطة دون أن تحدد نوعيتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “يرقد الفنان سليمان الياسين في العناية المركزة بمستشفى الأميري عصر الْيَوْمَ بعد تعرضه بجلطه.. ادعوله فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

وسليمان الياسين ممثل كويتي، بدايته الفنية كانت خلال المسرح في عام 1968 وذلك بعد أن انضم «لفرقة مسرح الخليج العربي»، وكان قبلها يشارك بأعمال المسرح المدرسي، وعمل خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى أنه قام بكتابة عدد من الأعمال الفنية. وعلى جانب آخر فإنه عمل في تلفزيون الكويت حتى وصل إلى منصب مراقب إدارة الدراما، وبعدها تقاعد.

درس في فرنسا الأدب الفرنسي الحديث، وبعدها دخل إلى «كلية الآداب والفنون» في جامعة باريس، وحصل على ليسانس في «معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية».