فوز الفهد تعلق بعد زواجها مؤخرا: الوضع أصبح صعبا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لتتحدث عن تفاصيل حياتها الزوجية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي ينتشر فيها فيروس كورونا ويلتزم الناس فيها منازلهم خشية إصابتهم بالوباء.

وتحدثت فوز في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بسناب شات عن الملل والروتين اللذين تعانيهما منذ زواجها منتصف الشهر الجاري بشكل لم تتعود عليه.

وقالت الفهد في الفيديو إنها ذهبت قرابة المرة أو المرتين فقط لبيت أهلها، مضيفة أنها تحاول عمل نشاط في كل زاوية من بيتها الجديد.

وأوضحت أن الوضع صار صعبًا بسبب الروتين والملل، لذلك قامت هي وزوجها بترتيب المنزل ووضع الورود، مشيرة إلى أن الأجواء هادئة جدًا وهي غير معتادة على ذلك.

وحظي ظهور الفهد على تفاعل واسع بين المتابعين، ففريق انتقدها بسبب خروجها في هذا التوقيت للحديث عن الملل رغم حداثة زواجها وآخر ساندها وواساها وحاول التخفيف عنها.

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ودخلت الفهد عش الزوجية في هذه الظروف الاستثنائية التي ينتشر فيها فيروس كورونا واقتصر حفل الزفاف على المقربين فقط.

وخطفت "شبكة" الفاشينيستا الكويتية التي قدمها لها زوجها الثري رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، في حفل زفافها أنظار الجمهور وقدر ثمنها بنحو 681 ألف دولار أمريكي.

وفوز الفهد هي خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشينيستا كويتية، وتُعدّ من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

يذكر أن فوز لم تعلن عن أي تفاصيل رسمية عن زواجها، لكن متابعيها تكفلوا بمهمة البحث عن التفاصيل، وتبين أنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

ومؤخراً تصدَّرت الفاشينيستا الكويتية مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي جوجل بعدما ظهرت في مقطع مصور تدعو فيه السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها، رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت. كما أثارت جدلا واسعا منذ فترة بسبب إعلانها عن دخلها الشهري من الإعلانات الذي وصل إلى 200 ألف دولار.