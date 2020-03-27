هبة نور: أحلم أن أكون امرأة تفعل المستحيل.. وهكذا تهربت من الأجوبة الشخصية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما فُرِض حظر التجول في العديد من الدول العربية خوفا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتحتم على الجميع البقاء في منازلهم، توجه العديد من النجوم العرب إلى زيادة مستوى التواصل مع متابعيهم ومعجبيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من شارك معجبيه بنشر تفاصيل يومياته ومنهم من اتجه للتفاعل معهم عبر خاصية البث المباشر.

أما النجمة السورية هبة نور فقد أمضت مساء يوم الأربعاء وهي ترد على أسئلة متابعيها عبر تطبيق إنستغرام والذي يتابعه أكثر من مليوني شخص من مختلف الدول العربية. وقد تنوعت موضوعات الأسئلة التي طرحت على هبة بين نصائح الجمال والحياة إضافة إلى بعض الأسئلة العامة.

وخلال البث المباشر أكدت نور لمتابعيها بأن أكثر ما تحلم به هو أن تكون امرأة مستقلة وقادرة على فعل المستحيل على حد وصفها، وكذلك لفتت إلى أنها لن تتخلى عن حريتها في قرارات حياتها ونوهت إلى أنها خلال العام الفائت غيرت وجهة نظرها في العديد من الأمور وخاصة فكرة الصداقة، حيث باتت تؤمن مؤخرا أن الصداقة حالة نادرة جدا.

مهنيا عبرت هبة عن اشتياقها لتأدية أدوار الدراما المعاصرة ونوهت إلى أنها انتهت من تصوير دور (زمردة) في الجزء الثاني من مسلسل (الحرملك) من إخراج تامر إسحاق، مشيرة إلى أنها لا تعلم أية تفاصيل عن العرض كونها تخص الشركة المنتجة.

وللمرة الأولى كشفت الفنانة السورية عن محبتها للنجم العالمي جورج كلوني الذي وصفته بأنه نجمها المفضل بين ممثلي هوليوود.

وكان من الملفت تهرّب هبة من الأجوبة الشخصية والعاطفية والرد عليها من خلال مقاطع فيديو كوميدية دون إعطاء أجوبة صريحة، تعليقاً على الموضوع.

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لكن وفي تصريح خاص لموقع "فوشيا" أصرت هبة نور على موقفها بالإبقاء على تفاصيل حياتها الخاصة بعيداً عن الجمهور والإعلام، مؤكدةً أنه من حق أي نجم الحفاظ على مستوى الخصوصية الذي يروق له وأنها اليوم تتفرغ بشكل كامل لمشاريعها المهنية المقبلة ولاختيار أدوارها بشكل متقن ومدروس، وليس هناك ما يذكر فيما يخص الارتباط أو العاطفة.

وحول عودتها للمشاركة في السينما المصرية التي دخلتها من خلال بطولة فيلم (عندليب الدقي) إلى جانب النجم (محمد هنيدي) أكدت بأنها لن تشارك بأي عمل مصري لاحقا إذا لم يقدمها بالشكل الصحيح للشعب المصري كونه شعبا ذواقا يقدر قيمة الفن بحسب تعبيرها.

انتقادات تحدي النجوم

كذلك تطرقت النجمة السورية خلال حديثها إلى الانتقادات التي طالتها بعد قبولها لتحدي النجوم الخيري بدعم العائلات المتضررة مادياً بسبب أزمة كورونا وقالت لـ فوشيا:" في الواقع لم أعط أي انتباه للجانب السلبي من التعليقات والرسائل كونه قليلا جداً ولأنني وضعت كل اهتمامي في تنفيذ الشرط المطلوب مني ومساعدة أولاد بلدي، أما الانتقادات فهي تطال الجميع وما يهمنا اليوم كفنانين هو تأدية دور إيجابي في زيادة مستوى الوعي".

وتمنت هبة نور عبر "فوشيا" كل التوفيق للنجوم السوريين الذي توقفوا عن تصوير أعمالهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، متمنيةً الصحة والعافية للجميع، وعودة عجلة الإنتاج الدرامي العربي في أقرب وقت.