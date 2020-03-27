مهاب شادي يبدأ تصوير "كبر دماغك" بعد انتهاء حظر التجوال بمصر

يبدأ الفنان الشاب مهاب شادي بتصوير فيلمه الأول بعنوان "كبر دماغك" بعد انتهاء فترة حظر التجوال بمصر، وهو فيلم روائي قصير يناقش الاستهتار فى حياة شباب الجيل الجديد وعزم تحمل المسؤلية وذلك فى إطار كوميدي.

ومن المتوقع مشاركة عدد من ضيوف الشرف بالفيلم من بينهم الفنان بيومي فؤاد الذي يظهر بشخصيته الحقيقية بالفيلم.

يذكر أن مهاب شادي هو واحد من أشهر اليوتيوبر المصريين الذي قدم العديد من الفيديوهات على قناته على اليوتيوب وحققت مشاهدات اكثر من ٦٠ مليون مشاهدة.

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