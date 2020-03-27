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تامر حسني يحذر متابعيه ويقدم النصائح للوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - لايف ستايل

وجّه الفنان تامر حسني مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وقال تامر حسني " اسبوعين تحديد المصير..... ارجوكم نهتم بالبوست ده ضروري  اهم اسبوعين عايزين نعديهم على خير ان شاء الله و ربنا هيفرجها علينا ".

واضاف تامر حسني: " المهم نظافة الإيد بالصابون ٢٠ ثانيه واشرب ميه كتير  و مشروبات ساخنه واتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح  والأهم أعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك.

وأوضح تامر حسني:  "تعامل أن كل من حولك مريض وأنت تحمي نفسك منهم أو كأنك أنت المريض وحريص أن لا تُعدي أحدا منهم "

وأنهى تامر حسني نصائحه: "معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعه وهنعدي بعون الله".

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من ناحية أخرى شارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.

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