تامر حسني يحذر متابعيه ويقدم النصائح للوقاية من فيروس كورونا

القاهرة - لايف ستايل
وجّه الفنان تامر حسني مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وقال تامر حسني " اسبوعين تحديد المصير..... ارجوكم نهتم بالبوست ده ضروري اهم اسبوعين عايزين نعديهم على خير ان شاء الله و ربنا هيفرجها علينا ".
واضاف تامر حسني: " المهم نظافة الإيد بالصابون ٢٠ ثانيه واشرب ميه كتير و مشروبات ساخنه واتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح والأهم أعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك.
وأوضح تامر حسني: "تعامل أن كل من حولك مريض وأنت تحمي نفسك منهم أو كأنك أنت المريض وحريص أن لا تُعدي أحدا منهم "
وأنهى تامر حسني نصائحه: "معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعه وهنعدي بعون الله".
من ناحية أخرى شارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.
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