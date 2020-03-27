رامي جمال يثير الجدل بسبب سيارة إسعاف

نشر الفنان رامي جمال صورة بطريقة "الكوميكس" علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: دا شكلي لما بسمع سيارة إسعاف عند العمارة.

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لـ 18 مليونا و209 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفي اصلان، طبلة أحمد العيادي.

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