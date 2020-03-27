القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان رامي جمال صورة بطريقة "الكوميكس" علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: دا شكلي لما بسمع سيارة إسعاف عند العمارة.
ومن ناحية أخرى حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لـ 18 مليونا و209 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.
أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفي اصلان، طبلة أحمد العيادي.
قد يهمك أيضا:
رامي جمال يتجاوز 17 مليون مشاهدة بـ سقف
رامي جمال يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب قرد
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يثير الجدل بسبب سيارة إسعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.