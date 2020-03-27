أحمد كامل يتصدر اليوتيوب ب "قصاد بابك"

تصدر الفنان الشاب أحمد كامل قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية “قصاد بابك”، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية، وتخطت نصف مليون مشاهدة.

أغنية “قصاد بابك” من كلمات مصطفى ناصر، ومن ألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، وحرص صناع الأغنية على وضع جملة “خليك في بيتك” مع بدايتها تضامنًا مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والجهات المعنية، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيره.ِ

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