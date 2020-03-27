سميرة سعيد تدعم حملة خليك بالبيت بفيديو كليب "واقع مجنون"

دعمت الفنانة سميرة سعيد حملة خليك بالبيت من خلال نشر مقطع فيديو من اغنيتها الجديدة "واقع مجنون" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت سمير سعيد على الفيديو "خليك فى البيت .. خليك فى دارك".

وحصدت الفنانة سميرة سعيد، 105 آلاف مشاهدة بأحدث أعمالها، كليب "واقع مجنون" بعدما طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 23 مارس الجاري.

كليب "واقع مجنون" لـ سميرة سعيد، من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع موسقي: محمد عرام، إخراج: نضال هاني.

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ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحوّلت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام، ومن إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

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