شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يهنئأن هند عبد الحليم على خطوبتها.. شوف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة عند عبد الحليم على خطوبتها على كريم قنديل من خارج الوسط الفنى، حيث كتبت لها الفنان درة، قائلة:" الف مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يسعدكم"، وهنأها الفنان خالد أنور:" مبروك "، وكتبت لها الفنانة إيمان العاصى، قائلة:" مبروك يا حبيبتى"، وقالت لها الفنانة مايان السيد،" مبروك يا أحلى دودى بتنمى لكى لسعادة و الحب"، أما الفنانة سلمى أبو ضيف قالت لها، : ألف مبروك هندوس"، بينما كتبت لها اسما شريف منير، :" ألف مبروك ياروحى ربنا يكتبلك كل خير"، وهنأتها الفنانة شيرى عادل:" مبروك يا حبيبتى"، وكتب لها الفنان أحمد خالد صالح،" مبروك يا هندوش"، و قالت لها الفنانة هنادى مهنا،" مبروك هندوش ربنا يتمملك على خير يارب".



أحمد خالد صالح و هنادى مهنا



ايمان العاصى و مايان السيد



خالد أنور و درة



سلمى أبو ضيف و اسما شريف منير



شيرى عادل و ميار الغيطى

وأعلنت الفنانة الشابة هند عبد الحليم خطبتها على كريم قنديل من خارج الوسط الفنى، حيث نشرت صورة تجمعهما على "انستجرام" وقالت:" خطوبتنا..ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى اصحابنا و قرايبنا معانا..بس اكتفينا بأهلنا في البيت واجلنا اي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم.

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ويأتى اعلان هند عبد الحليم هذا الخبر حالياً، بالتزامن مع عرض حلقات مسلسلها الجديد "حكايات بنات 4" الذى انطلق عرضه السبت الماضى على شاشة قناة ON حيث تقدم هند دور احدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

وكانت هند عبد الحليم قد تم خطبتها الى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سوياً فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما قسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة إنه النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.