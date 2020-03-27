هل يرتدى جونى ديب قميصا واقيا من الرصاص خوفا من اغتياله على يد آمبر هيرد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يرتدي النجم العالمي جوني ديب قميص واقي من الرصاص خوفا من أن تحاول زوجته السابقة النجمة آمبر هيرد أن تقتله ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية و هو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي و عشاقي نجمي هوليوود ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى تماما ما تردد و أكد أنها قصة مثيرة للسخرية ، حيث تقوم هيرد بالحجر الذاتي في منزلها وسط انتشار فيروس كورونا.

ونشرت النجمة الشهيرة في مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع " Instagram " و هي تلتقط البرتقال من شجرة بمنزلها حتى تتمكن من استخدامها لإعداد الإفطار، وأشارت في احدى تعليقاتها انها تسعى الآن للتباعد الاجتماعي وهو ما يظهر أنها تركز بحياتها الخاصة فقط و لم تتطرق لأي مشكلة مع أي شخص .

وقد تواصل موقع " جوسيب كوب " مع أحد المقربين من جوني ديب و الذي نفى تماما ما تردد واعتبرها شائعة وقحة، وأشار أن الممثل الشهير يعزل نفسه في هذا الوقت أيضا ، و هذا ليس معناه أنه يخشى أن يقتل، لكن في الحقيقة غالبية الناس في جميع أنحاء العالم يقومون بالحجر الذاتي مع تفاقم أزمة الصحة العالمية .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن جوني ديب أصبح "مصابا بجنون العظمة" بشكل متزايد وسط معركته القانونية المضطربة مع زوجته السابقة التي اتهمته بالعنف المنزلي ، و يزعم المصدر أن ديب "يعيش في الكثير من الخوف" مع ظهور مزيد من التفاصيل حول طلاقهم الفوضوي ، لذلك بدأ يرتدي سترة مضادة للرصاص ، وقال للموقع : "إنه مقتنع بأنه سوف يتم اغتياله على يد آمبر أو بعض المنتقمين للعنف المنزلي ولا يمكن لأحد أن يقنعه بخلاف ذلك ".