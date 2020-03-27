شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة كوميدية أمريكية تهاجم ترامب لعدم إجرائها اختبار كورونا وتصفه بالكاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان الممثلة الأمريكية الكوميدية كاثي جريفين أمس اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، ووضعها فى الحجر الصحى، إلا أنها حتى الآن لم تستطيع إجراء اختبار إصابتها على الرغم معاناتها أمس "أعراض مؤلمة لا تطاق" بسبب القيود التى توضح على تلك الاختبارات.

نشرت كاثي جريفين صورة لها من حسابها بموقع إنستجرام، تظهر من خلاله فى غرفة العزل، بالإضافة إلى صورة لها فى قناع أكسجين مصحوبًا بتغريدة من الرئيس الامريكى دونالد ترامب.





جريفين، إعادة نشر تغريدة للرئيس الامريكى دونالد ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت :"أنه يكذب... ذهبت إلى غرفة جناح العزل كورونا COVID19 فى مستشفى رئيسى بقسم الرعاية العاجلة بعد ظهور أعراض مؤلمة غير محتملة".

وكان ترامب، قال من خلال تغريدته:" ذكرت للتو أن الولايات المتحدة باختبارات أكثر بكثير من أى دولة أخرى ، حتى الآن.. على مدى ثمانية أيام ، تقوم الولايات المتحدة الآن باختبارات أكثر مما تفعله كوريا الجنوبية التي كانت تقوم باختبارًات ن على مدى ثمانية أسابيع. عمل عظيم".

وأضافت:" لا يمكن للمستشفى أن يختبرني بحثًا إصابتي بكورونا من عدمه، وذلك عن بسبب قيود CDC مراكز مكافحة الأمراض واتقائها التي وضعها فريق عمل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس".

وأشارت، انها بعد عودتها من المكسيك أصيت بالقيء وحالة تشنج، مما أصابها بالتوتر، وقمت أنا وزوجى بعزل نفسنا ذاتيا في منزلتنا منذ عوتنا في منتصف الشهر الحالي مارس، وبعد استشاره هاتفية مع طبيبها نصحها بالتوجه إلى الرعاية المركزة.، موضحة أن ما لديها ليس مجرد مرض بالمعدة.

ويأتي نبأ إصابة كاثي بعد أسبوع من إعلانها وفاة والدتها ماجي جريفين عن عمر ناهز 99 عاما، عقب صراعها المرض.

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يشار إلى أنه العدد الاجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة من ألف شخص، اليوم الخميس، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى، وأوشك الكونجرس الأمريكى على الموافقة على مساعدات بقيمة تريليونى دولار لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء.