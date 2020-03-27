زينة ناصحة جمهورها لتجنب كورونا: خليك فى البيت علشان ولادك وأهلك ونفسك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة زينة رسالة إلى المواطنين، من خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365"، لحثهم على البقاء فى منزلهم والالتزامات بالإجراءات التى قررتها الدولة فى الأيام الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى المساعدة فى تخطى الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين. وقالت زينة: "خليك قد المسئولية.. خليك فى البيت..خليك علشان ولادك وعلشان أهلك وعلشان بلدك.. خليك واحمى نفسك واحمينا معاك.. خليك فى البيت"، مضيفة: "يا بخت اللى قاعد فى البيت علشان يحمى أهله وجيرانه وبلده والناس علشان هما يستحقوا أنهم يعيشوا". وترتبط زينة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية. Advertisements وتعود زينة بـ "جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في عام 2018، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضي وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الاتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.

زينة

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