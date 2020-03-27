شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق عبد الحليم حافظ: فيلم "حليم" لمس جزء كبير من حياة العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، إن الراحل أحمد زكى بذل قصارى جهده فى تنفيذ فيلم "حليم"، الذى قدمه قبل وفاته وأدى أداء رائع لمس جزء كبير من حياته على الرغم من تعبه خلال تصويره العمل .

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم"، الذي يذاع على قناة ON، أن العندليب تميز بإحساسه وصدقه فى الأغانى الذى قدمها على مدار مشواره الفنى، موضحا أن ذوقه كان حلو في أغانيه من حيث الكلمة واللحن.

وأشار شبانة إلى أن علاقة العندليب بأسرته كانت قوية جدا، وهو من أنشأ اول وحدة صحية في بلده كما أنه أهدى أجر 5 حفلات لجامعة الزقازيق.

ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوى، إن هناك صفات مشتركة جمعت بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنمر الأسود أحمد زكى، تمثلت في اليتم والفقر والإصرار كماجمعت بينهما الراحلة سعاد حسنى فى الوقوف أمام كل منهما. Advertisements وأضاف الشناوى، أثناء استضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة فى حلقة خاصة عن ذكري كل من العندليب عبدالحليم حافظ وأحمد زكى، العامل المشترك بينهما أيضا أن كل منهما كان ملهم لجيله، مشيرا إلى أن كمال الطويل قال لى :"إن أحمد زكي كان عاوز يغني زي العندليب".

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة مؤخرا ، فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان: "اغيثونا قبل الكارثة" وهى ترتدى كمامات وقفازات، حيث برر أحد خروجه لشراء "سجائر" بدون ارتداء أي كمامات أو استخدام أدوات تعقيم، موضحًا أنه يخرج نهارا يوميا.

ووجهت وهبة التحية لأحد المواطنين الذى يرتدى كمامة، مطالبة الجميع بالحذر وتجنب التجمعات لعدم انتشار العدوى، محذرة المواطنين من خطورة الأسبوع الجارى وأهمية عدم النزول للشارع والمكوث في المنازل لعدم انتشار فيروس كورونا، كما وجهت عدة أسئلة عن فيروس الكورونا للمواطنين، ووضحت لهم طرق انتقال العدوى.

التاجات