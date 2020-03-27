شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مخرج فيلم "COVID-19" يشكر ”الخليج 365” ويهاجم قناة مكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر المخرج الشاب مهند الدسوقى ”الخليج 365”، على تغطية فيلمه التسجيلى الجديد "COVID-19"، الذى يعد أول فيلم مصري مترجم لجميع اللغات، وهاجم الدسوقى قناة مكملين الإخوانية بأنها نشرت حوارًا صحفيًا له دون استئذانه.

كان المخرج الشاب مهند الدسوقى قد طرح خلال الأيام الماضية أول فيلم تسجيلى على السوشيال ميديا، عن "فيروس كورونا"، تزامنًا مع الأجواء الحالية التي تمر بها البلاد، والذى يحمل عنوان COVID-19، مترجم لجميع لغات العالم، وأشادت بالعمل النجمة وفاء عامر وقالت: "خليك بالبيت.. أول فيلم تسجيلى عن فيروس كورونا.. بمجهود ذاتى عاش يا مهند عاش ياشباب".

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والفيلم يضم مجموعة من الشباب، من كتابة محمد المغربي وتمثيل عدد من الشباب والوجوة الجديدة، ومدير تصوير عبد الرحمن سالم، وجرافيكس مصطفى على، وخدع بصرية ماجا، وبوستر أسماء إسماعيل، ومساعد مخرج أول أحمد غمري ومخرج منفذ عبد الرحمن راجى.

وكانت آخر أعمال المخرج والممثل الشاب مهند الدسوقي، فيلمه "عزازيل" فيلم قصير يحكي عن إبليس ومشكلته مع سيدنا آدم، وهو من تأليف وتمثيل واخراج مهند الدسوقي وتصوير محمد مجدى، وجرافيك مصطفي علي، ومساعد مخرج محمد رجب، وميكب أرتيست ندى إبراهيم، ومحمد رجب، ومن المقرر عرض الفيلم بعد مشاركته في عدد من المهرجانات.