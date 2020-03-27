شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر ونجله في وصلة غنائية من داخل الحجر المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب اللبناني فضل شارك برفقة ابنه في بث مباشر، حيث غنى العديد من أغانيه من داخل الحجر المنزلي، لمنع تفشى فيروس كورونا، وسط إعجاب كبير من جمهوره على إنستجرام.

ونشر محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، حيث غنى فضل عددًا من أغانية وسط إعجاب كبير من جمهوره ومحبيه الذين تداولوا المقاطع عبر السوشيال ميديا.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية اليوم، بدء حظر التجول فى البلاد من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة الـ 5 صباحا، وذلك فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



فضل شاكر ونجله

وذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أنه تم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في لبنان ليرتفع الإجمالي إلى 368.

وأشارت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس، أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعني التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل.

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ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.