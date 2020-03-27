شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: كمال الطويل قالى أحمد زكى كان عايز يغنى زى عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد طارق الشناوى، إن هناك صفات مشتركة جمعت بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنمر الأسود أحمد زكى، تمثلت في اليتم والفقر والإصرار كماجمعت بينهما الراحلة سعاد حسنى فى الوقوف أمام كل منهما.

وأضاف الشناوى، أثناء استضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة فى حلقة خاصة عن ذكري كل من العندليب عبدالحليم حافظ وأحمد زكى، العامل المشترك بينهما أيضا أن كل منهما كان ملهم لجيله، مشيرا إلى أن كمال الطويل قال لى :"إن أحمد زكي كان عاوز يغني زي العندليب".

الناقد طارق الشناوى

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ونشرت الإعلامية بسمة وهبة مؤخرا، فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان: "اغيثونا قبل الكارثة" وهى ترتدى كمامات وقفازات، حيث برر أحد خروجه لشراء "سجائر" بدون ارتداء أي كمامات أو استخدام أدوات تعقيم، موضحًا أنه يخرج نهارا يوميا.

ووجهت وهبة التحية لأحد المواطنين الذى يرتدى كمامة، مطالبة الجميع بالحذر وتجنب التجمعات لعدم انتشار العدوى، محذرة المواطنين من خطورة الأسبوع الجارى وأهمية عدم النزول للشارع والمكوث في المنازل لعدم انتشار فيروس كورونا، كما وجهت عدة أسئلة عن فيروس الكورونا للمواطنين، ووضحت لهم طرق انتقال العدوى.