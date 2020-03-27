شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مشاهدة أون لاين لحفل دار الأوبرا للموسيقار عمر خيرت وعلى الحجار فى الساعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل مستخدمو موقع تويتر، مع الحفل الفني بدار الأوبرا المصرية الذى يضم مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وامينة خيرت مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، وسط حالة من الإعجاب للجمهور المصرى على السوشيال ميديا.

تزامنا مع الحفل الفني الذى يبث عبر قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب، تصدر ترندات قائمة الأكثر تداولا تحمل اسم الموسيقار عمر خيرت الذى يقدم باقة من موسيقاه الرائعة وعلى الحجار التي جذبت الجمهور المصرى، حيث حصد أكثر من 50 ألف مشاهدة خلال الساعة الأولى .

لقى هاشتاج عمر خيرت، تفاعل كبيرا، حيث قال أحمد :" البيت عندي كله قاعدين وجايبين فشار عشان نتفرج على حفلة عمر خيرت وشوية كلنا هنقوم نلبس فورمال عشان تكتمل الأجواء"، وكتب مصطفى :" حفلة عمر خيرت ابتدت من حبة وفيها ٥٠ ألف واحد بيشوفوها دلوقتي. فرصة جميلة ننسى كل شيء ونهوّن على نفسنا ونروق أعصابنا"، من جانب آخر.





كتبت منى :" بسمع اللايڤ بتاع عمر خيرت وانا بتفرج علي النجوم ف وسط حالة رهيبة من الهدوء و مفيش احساس أجمل من كدا بصراحة".

يشار أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أعلنت عن مبادرة وزارة الثقافة بين يديك، حيث تبث اليوم الخميس في التاسعة مساءا دار الاوبرا المصرية حفل يضم مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وامينة خيرت مع الموسيقار عمر خيرت، حيث جاء ذلك في خطوة استباقية ضد الكورونا.

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وتم تدشين موقع للوزارة يعمل اون لاين علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل، ويعد قرار الوزيرة خطوة جادة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد الثقافي حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس.