

يستعد الفنان رامي عياش لإحياء حفل مباشرة من منزلهم بدون بطاقات، لكل الأشخاص الذين يلازمون بيوتهم في الحجر المنزلي، عبر " تويتر".

وكتب رامي في نص الدعوة "‏من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة، رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا.".

وتابع "انتو طلبوا وتمنّوا... خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت". Advertisements

دعوة رامي أشاعت جواً من البهجة، خصوصاً أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد طالبوا الفنانين العرب إحياء حفلات لايف عبر مواقع التواصل اسوة بالفنانين الأجانب.

وكان عياش قد أعلن قبل أيام أنه يستعدّ لطرح أغنية جديدة من كلمات الشاعر مازن غنام ومن المرجّح أن تكون من ألحانه. وأكّد عياش أن الهدف من طرح أغنية جديدة في ظلّ المحنة الراهنة هو الاستمرار في زرع الإبتسامة على وجوه الناس. وقال في تغريدة: "خلينا بزمن كورونا نضلنا نزرع بسمة عند الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يقدم حفلة مجانياً لكل المحجورين في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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