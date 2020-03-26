بعد هند البحرينية فنانة عربية جديدة تصاب بفيروس كورونا



بعد الفنانة هند البحرينية، أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا لتكون ثاني نجمة عربية تصاب بالوباء.

رولا نشرت تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر قالت فيها: مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني.

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وأضافت: "سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي".



وكانت رولا قد التقطت الفيؤوس أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، وطلبت بشكل عاجل البحث عن وسيلة للتواصل مع الجهات الطبية لأن النظام الصحي في لندن قد لا يكون مستعدا لعلاجها نظرا لتزايد حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن رولا شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح ومن إخراج يوسف شاهين، كما تألقت في فيلم مواطن ومخبر وحرامي ولكنها ابتعدت عن الوسط الفني المصري منذ العام 2011.

