تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لفت أنظار الكثيرين، فظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية سريعة، بطريقة طريفة وغريبة.
وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بعفويتها، في ما انتقد آخرون رقصها بينما العالم يشهد مأساة تتمثّل بانتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا.
وكانت نجيم قد أثارت الاهتمام أيضاً بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة، ظهرت فيه مع صديقتها، وهما تؤديان عملاً منزلياً بطريقة راقصة، وحقق الفيديو أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة.
يُذكر أنه من المقرر أن تطل نجيم في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل «2020»، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وصلة رقص غريبة لنادين نسيب نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.