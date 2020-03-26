الحالة الصحية لنجلاء فتحي لم تسمح لها بمتابعة أزمة قتيل فيللتها

كشفت مباحث الفيوم تفاصيل العثور على جثة فتاة مقتولة خنقاً بجوار سور فيللا الفنانة المصرية نجلاء فتحي؛ حيث تبين أن القاتل هو عمها الذي استدرجها لمنزله وأوثقها بالحبال ثم قتلها شنقاً لشكه في سلوكها.

وبحسب التقارير، وضع العم القاتل الجثة في جوال وألقاها في أحد المصارف المائية، ولكن التيار قام بسحب الجثة لتطفو بالقرب من فيللا الفنانة نجلاء فتحي في الفيوم.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة نجلاء فتحي، أنها لم تستطع الذهاب إلى فيللتها التي عُثر على الجثة بجانبها؛ حيث إنها تقع بمدينة الفيوم، في الوقت الذي تستقر فيه نجلاء فتحي بالقاهرة.

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وأضاف المصدر، أن هذه الفيللا كانت تذهب إليها نجلاء وزوجها الراحل حمدي قنديل في الإجازات والأعياد فقط؛ لذلك فهي ليست مقيمة بشكل دائم بها.

وأوضح المصدر أنه لم يتم استدعاء نجلاء فتحي من قِبل النيابة أو الشرطة لأن الجثة عثر عليها بجوار الفيللا وليس بداخلها.

