تفاصيل إصابة إعلامية سعودية بفيروس كورونا هي وبناتها

أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان، إصابتها بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم «كوفيد-19»، عبر مقطع فيديو من داخل مقر العزل الصحي.
وأوضحت الطاسان في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة: «مرحباً، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب، تقريباً قبل 3 أسابيع، جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض، الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الصحي الآن».
وتابعت قائلة: «الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسئولة، هذا مو سجن، هذا وقاية لك ولي تكفينا شر الإصابة ومن بعدها أدوية وعلاج، وما ندري شو اللي ندخل فيه.. الكمام والقفاز جداً مهمين، إنك تلتزم فيهم حتى لو إحنا لحالنا، ولكن دام ومعنا خاصة أطفال مصابين ومعنا في نفس الغرفة فمعناته إحنا لازم نلتزم فيها».
شاهدي الفيديو :
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