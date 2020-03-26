وائل شرف يكشف يومياته لتجاوز ملل الحجر الصحي.. ويفاجئ الجمهور بطبيعته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّ الفنان السوري وائل شرف في فيديو نشره عبر يوتيوب بعنوان "محبوسين متلي؟؟"، حيث قدم الفنان نفسه ببساطة وبروح المرح والمزاح معلناً عن ضجره من الحجر الصحي والملل الذي يعيشه وقراره الالتزام بالحجر حتى نهايته

وتحدث شرف عن أهمية الرعاية والسعي إلى تناول الأطعمة والمشروبات الصحية، ودعا متابعيه لاحتمال هذه الفترة والصبر والتأقلم مع الوضع الراهن برغم كل شيء معبّراً بقوله "حتى لو طقّت روحنا".

وقام وائل شرف الشهير بشخصية "العكيد معتز" في سلسلة باب الحارة" بتحضير كأس من الليمون والزنجبيل قائلا بأنه بات فناناً بتحضير ما يدعم ويقوي جهاز مناعته كأن يضع الليمون لكأس الشاي، مع القليل من الزنجبيل، والقرفة أيضاً، وأحياناً العسل.

وأضاف أنّه أصبح يقلل من شرب النسكافيه للتمكّن من مقاومة فيروس كورونا المستجد. وعدّد بعض الأنواع من الأطعمة التي تساعد في ذلك منها "الثوم" و"السمك"، و"الملوخية"، وشرب "المتة والنعناع والمكسرات التي تحتوي على فيتامين " E".

وشدد على أهمية الاهتمام ببقية الفيتامينات، وقدم معلوماته الطبية والدراسات التي قرأها، وتابعها حول أهمية الفيتامينات وأماكن تواجدها ليساعد بها المشاهدين للفيديو.

كما أشار إلى أهمية الابتعاد عن التدخين حتى تسهل محاربة فيروس كورونا المستجد، وفي حال الإصابة به فإنه يكون أقل شدّة، كذلك طالب بالابتعاد عن السهر، والغضب، وقدم نصائح طبية أخرى في حال الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وفاجأ وائل شرف متابعيه بطبيعته، ومرحه، وتقديمه للمعلومات والنصائح بأسلوب طريف وذكي. وطريقة تجاوزه للملل ومشاركتة الناس مشاعرهم، وأوقاتهم التي يقضونها في الحجر الصحي بانتظار أن تزاح هذه الغمة عن العالم أجمع.

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وتحدث عن مواقف وأحداث طريفة مر بها وشارك أحداثها مع متابعيه الذين اعتادوا عليه خارج باب الحارة بتواصله الدائم معهم عبر قناته على اليوتيوب مجيباً على أسئلتهم ومشاركاً إياهم بالعديد من الأفكار والموضوعات المختلفة التي تشغل الناس. ويظهر دائماً بهدوئه على خلاف شخصيته المعروفة من قوة وعصبية معتز في "باب الحارة" والتي لا تزال صورتها في عيونهم.

وكان أبرز ما كشفه من حياته الخاصة أنه ماهر في طهي طبق الملوخية متحدثاً عن الفارق بين الطبق السوري والطبق المصري.

وقال إن أبرز الطرق للوقاية من أي مرض عدم الخوف، وعدم القلق، وعدم متابعة الفيديوهات المتعِبة. وشرح من وجهة نظره كيف يمكن لكل شخص أن يساعد نفسه في حالات ارتفاع الحرارة والشعور بالتعب والوهن أو أعراض الفيروس.

من جانب آخر؛ يغيب وائل شرف عن شاشة رمضان للموسم الدرامي المقبل بينما ظهر في الموسم الفائت بمسلسل "ورد أسود" بشخصية "جاد" وفي مسلسل "هوى أصفر" بشخصية "سوار" بينما كان الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة" آخر مشاركاته في السلسلة الشهيرة وفي الأعمال الشامية.