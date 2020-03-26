توقعات بأوزان المشاهير بعد الحجر المنزلي.. كم ستصبح؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تجتهد الفنانات في المحافظة على أوزانهن بشكل مثالي، يضمن لهن الشعور بالرضا تجاه أنفسهن، إضافة لإثارة إعجاب متابعيهن حول العالم.

الطريقة التي تتبعها هؤلاء الفنانات هي في أغلب الأحيان الطريقة التقليدية ذاتها، الممثلة بممارسة الرياضة بشكل منتظم، واتباع حميات غذائية قليلة السعرات، عدا أن الطارئ الحالي الذي يخيم على الجميع ممثلا بوباء فيروس كورونا، دفع بالسلطات في أنحاء العالم إلى فرض الحجر المنزلي منعا لانتشاره، وهو ما أجبر الفنانات على كسر نظامهن الرياضي بالبقاء في المنزل وعدم الخروج لممارسة الرياضة، أو حتى لتضييع الوقت؛ إذ إن البقاء في المنزل يزيد من فرصة التهام مزيد من الطعام.

ومن هنا حاول الجمهور تخيل أشكال الفنانات العربيات بعد انقضاء فترة الحجر، وحال أجسامهن التي ستحُرم الرياضة وتمنح مزيدا من وجبات الطعام الشهية:

البداية مع أحلام؛ إذ إنها من ضمن الفنانات اللواتي عانين كثيرا للوصول إلى الوزن المثالي، وبطبيعة الحال فإن الذين فقدوا أوزانهم أكثر عرضة من غيرهم على استرجاعها، لذلك توقعنا أن تكسب أحلام قرابة ٢٥ كلغ في فترة هذا الحجر.

أما الفنانة السورية نسرين طافش فقد ظهرت عبر حسابها على إنستغرام وهي تحث متابعيها على القراءة في فترة الحجر، وهو ما ذهب بأذهان المتابعين إلى تخيل شكل جسمها الذي يبدو أنه سيزيد بقدر ١٦ كلغ بعد اهتمامها بالقراءة وهجرها الرياضة.

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هنا الزاهد ليس بعيدة عن الزيادة، فهي لا تزال على ذمة شهر العسل، مضافا إليه الآن شهر الحجر، ومن ثم كسب المزيد من الكيلوغرامات حول الخصر والأرداف بواقع متوقع يصل لـ٧ كلغ.

جيني اسبر التي اعتاد عليها الجمهور رشيقة بقوامها، لن تتوانى في طلب المزيد من الراحة نتيجة الملل، وباعتبارها أما مثالية، فهي تجيد الطبخ، وهذا ما سيغري بطنها الصغيرة على التهام مزيد من الطعام، ومن ثم جسم يملؤه الشحم واللحم بواقع ٢٣ كلغ.

نانسي عجرم ستستعيد وزنها القديم بعد سلسلة من الأحداث التي مرت بها، آخرها الحجر المفروض عليها، ومن يتذكر فإن نانسي كانت بأرداف أكبر وصدر أبرز بواقع ١٢ كلغ.

أما ياسمين صبري فهي بين سندان الخطوبة ومطرقة الحجر الصحي، اللذين يشعرانها برغبة التهام وجبتين بدل واحدة، الأولى عاطفية، والأخرى غذائية دسمة.

نختم جولتنا مع قوام إليسا التي وبالرغم من وصولها سن الخمسين، إلا أنها استطاعت الحفاظ على رشاقتها، ولكن صمودها لن يدوم طويلا بعد اضطرارها البقاء بالمنزل، وكسب مزيد من الكيلوغرامات بواقع ٩ كلغ متوقعة.